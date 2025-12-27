Zootropolis 3 | il regista annuncia la data di uscita del sequel | Sarà di certo meno di 9 anni
I registi di Zootropolis, Jared Bush e Byron Howard, confermano che la terza parte della saga animata è già in fase di sviluppo, dopo il successo mondiale del secondo film. Dopo l'attesa per Zootropolis 2, l'attesa dei fan si sposta già sul terzo capitolo. I co-registi Jared Bush e Byron Howard hanno rivelato dettagli sulla produzione, anticipando tempistiche e modalità creative, e confermando che la città di Zootropolis continuerà a farci ridere, riflettere e sognare nei prossimi anni. Pianificazione e tempistiche per Zootropolis: verso il 2030 Durante una recente sessione di Q&A su Weibo, Jared Bush e Byron Howard hanno condiviso i primi dettagli su Zootropolis 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Zootropolis 2, uno dei registi giustifica il gap di 9 anni dal primo film: "Non c'è una legge scritta per i sequel - Zootropolis 2 arriverà al cinema a novembre 2025, segnando così un gap di 9 anni dal ... comingsoon.it
Zootropolis 2 della Disney | La danza delle gazzelle
Jared Bush, Chief Creative Officer per i Walt Disney Animation Studios e co-regista di “Zootropolis 2” (Jared Bush & Byron Howard, Walt Disney Animation Studios; 2025) ha commentato il successo del film, che ha recentemente superato il milione di dollari al - facebook.com facebook
