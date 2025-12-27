La Roma ha scelto la sua priorità per l’attacco e continua a muoversi con decisione. Joshua Zirkzee resta il nome in cima alla lista del direttore sportivo Massara in vista del mercato invernale. L’attaccante olandese, oggi al Manchester United, è sempre più ai margini del progetto tecnico e osserva con attenzione la possibilità di trasferirsi nella Capitale. Secondo La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati e il confronto con la dirigenza giallorossa avrebbe avuto un esito positivo. Il progetto illustrato a Trigoria ha convinto il giocatore, che vede nella Roma un contesto tecnico più adatto alle sue caratteristiche e un ruolo centrale nello sviluppo offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zirkzee-Roma, il progetto convince l’olandese: Gasperini spinge per gennaio

