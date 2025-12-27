Zelensky | ‘referendum sul piano di pace di Trump’
Zelensky ha anche detto che per una consultazione generale servirà un cessate il fuoco che duri almeno sessanta giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Zelensky accetta il piano di pace di Trump: ritiro delle truppe dal Donbass e referendum!
#Zelensky: "Vedrò Trump nel weekend. Piano in 20 punti è pronto al 90%". Secondo Axios, il presidente ucraino sarebbe pronto a indire un referendum sul piano Usa se otterrà tregua di 60 giorni dalla Russia. Europei coinvolti negli incontri in Florida.
#zelensky: «Abbiamo tutti un sogno, che ( #putin) muoia». La proposta di una zona economica libera nel Donbass e il referendum
