Zelensky | ‘referendum sul piano di pace di Trump’

Zelensky ha anche detto che per una consultazione generale servirà un cessate il fuoco che duri almeno sessanta giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

