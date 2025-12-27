Zelensky in Canada sente i leader europei | Uniti su Kiev garanzie di sicurezza cruciali per l' accordo Domani il vertice con Trump

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader europei riuniti in videochiamata con Zelensky. Intanto a Kiev nuova inchiesta per corruzione, «coinvolti deputati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky in canada sente i leader europei uniti su kiev garanzie di sicurezza cruciali per l accordo domani il vertice con trump

© Xml2.corriere.it - Zelensky in Canada sente i leader europei: «Uniti su Kiev, garanzie di sicurezza cruciali per l'accordo». Domani il vertice con Trump

Leggi anche: Zelensky in Canada sente i leader europei, Tusk: «Uniti su Kiev, garanzie di sicurezza cruciali per l'accordo». Domani da Trump

Leggi anche: Zelensky in Canada: alle 19 call con i leader europei. E a Kiev nuova inchiesta per corruzione: «Coinvolti deputati»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io”; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”.

zelensky canada sente leaderZelensky parlerà con i leader europei durante lo scalo in Canada - (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si collegherà alcuni alleati europei – e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – durant ... askanews.it

zelensky canada sente leaderCon l'Ucraina fino alla fine. L'Europa e il Canada rassicurano Zelensky (Meloni anche Trump) - Mosca partecipa a "lunghi colloqui", ma a parlare per lei sono ancora una volta "i Kinzhal e gli Shahed". huffingtonpost.it

zelensky canada sente leaderUCRAINA - Zelensky: "Prima di Trump farò tappa in Canada e sentirò i leader europei" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che nel corso del suo viaggio verso la Florida, dove domani incontrerà Donald Trump, farà tappa in Canada dove vedrà il premier canadese Mark Car ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.