Zelensky in Canada sente i leader europei | Uniti su Kiev garanzie di sicurezza cruciali per l' accordo Domani il vertice con Trump

Con l'Ucraina fino alla fine. L'Europa e il Canada rassicurano Zelensky (Meloni anche Trump) - Mosca partecipa a "lunghi colloqui", ma a parlare per lei sono ancora una volta "i Kinzhal e gli Shahed". huffingtonpost.it

UCRAINA - Zelensky: "Prima di Trump farò tappa in Canada e sentirò i leader europei" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che nel corso del suo viaggio verso la Florida, dove domani incontrerà Donald Trump, farà tappa in Canada dove vedrà il premier canadese Mark Car ... msn.com

Zelensky in Canada per colloqui con Carney e leader Ue x.com

Zelensky in volo verso l'America, vedrà Trump. Stasera videochiamerà dal Canada i leader europei. Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati. Missili e droni sulla capitale, almeno un morto e decine di feriti, centinaia di famiglie al gelo. Tutti gli aggi - facebook.com facebook

