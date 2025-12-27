Zelensky in Canada Carney | Per la pace serve la disponibilità di Mosca A Kiev inchiesta per corruzione | Coinvolti deputati

UCRAINA - Zelensky: "Prima di Trump farò tappa in Canada e sentirò i leader europei" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che nel corso del suo viaggio verso la Florida, dove domani incontrerà Donald Trump, farà tappa in Canada dove vedrà il premier canadese Mark Car ... msn.com

Zelensky: "Stimiamo che la ricostruzione richiederà circa 700-800 miliardi" - Il premier canadese Carney a Zelensky: "Per la pace serve un Russia disposta a collaborare" e annuncia nuovi aiuti finanziari a Kiev Per raggiungere la pace in Ucraina serve "una Russia disposta a col ... msn.com

Zelensky in volo verso l'America, vedrà Trump. Stasera videochiamerà dal Canada i leader europei. Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati. Missili e droni sulla capitale, almeno un morto e decine di feriti, centinaia di famiglie al gelo. Tutti gli aggi - facebook.com facebook

#Zelensky parlerà con i leader europei durante lo scalo in #Canada x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.