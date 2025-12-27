Zelensky in Canada | alle 19 call con i leader europei E a Kiev nuova inchiesta per corruzione | Coinvolti deputati
Massiccio attacco russo su Kiev con droni e missili, compresi i Kinzhal: oltre un milione di case senza energia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Zelensky atterrato in Canada: alle 19 call con i leader europei. A Kiev nuova inchiesta per corruzione: «Coinvolti deputati»
Leggi anche: Raid su Kiev, Zelensky: «Putin non vuole la pace», oggi call con gli europei. Nuova inchiesta per corruzione, "coinvolti deputati"
Ucraina, Zelensky in Canada, colloquio con il premier Carney. Nuova indagine anticorruzione: deputati nel mirino.
Ucraina, drammatica call di Zelensky: «Senza missili l’inverno sarà tragico». E l’Europa dovrà coprire 60 miliardi del debito di Kiev - Che fotografa la delusione per una svolta che non c'è o meglio rischia di materializzarsi in un gameover con un pessimo finale di partita. ilgazzettino.it
Zelensky calls meeting with Nawrocki 'bad news for Russia' - Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Polish President Karol Nawrocki discussed mutual concerns during a private meeting in Warsaw on Friday. msn.com
Zelensky in volo verso l'America, vedrà Trump. Stasera videochiamerà dal Canada i leader europei. Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati. Missili e droni sulla capitale, almeno un morto e decine di feriti, centinaia di famiglie al gelo. Tutti gli aggi - facebook.com facebook
#Zelensky parlerà con i leader europei durante lo scalo in #Canada x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.