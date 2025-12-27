Zelensky e Trump sentono i leader Ue prima dell’incontro in Florida | Kiev sotto attacco nella notte

Anche a fronte di questa situazione, l'Unione europea ha deciso di mostrare ancora una volta il suo sostegno a Zelensky. La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha spiegato che oggi parteciperà ad una chiamata con il leader ucraino, Donald Trump e diversi altri leader europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

