Zelensky | c’è una costante carenza di fondi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''c'è una costante carenza di fondi, in particolare per la produzione di armi e, soprattutto, di droni'', ha scritto Zelensky su X. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

