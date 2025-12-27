Massiccio attacco russo con droni e missili, compresi i Kinzhal: obiettivo Kiev e le infrastrutture energetiche e civili. Primo bilancio dei raid: un morto e almeno 22 feriti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Zelensky atterrato in Canada: alle 19 call con i leader europei. A Kiev nuova inchiesta per corruzione: «Coinvolti deputati»

Leggi anche: Raid su Kiev, Zelensky: «Putin non vuole la pace», oggi call con gli europei. Nuova inchiesta per corruzione, "coinvolti deputati"

Leggi anche: Kiev, nuova indagine per corruzione: coinvolti alcuni deputati. Impedito l’accesso in Parlamento agli investigatori

Zelensky è atterrato a Washington - Il presidente ucraino incontrerà domani Donald Trump che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico ... ansa.it

All’inizio di dicembre un aereo con 64 cittadini russi espulsi dagli Stati Uniti è atterrato a Mosca. Secondo il sito Meduza tutti avevano chiesto asilo politico. Dopo l’arrivo, ad alcuni sono state consegnate convocazioni militari e alcuni sono stati portati via per int - facebook.com facebook

Stanno emergendo dettagli interessanti sugli avvistamenti di droni militari davanti a Dublino durante l’atterraggio dell’aereo di Zelensky e sui cieli di Olanda e Germania. Identificati assetti navali sospetti da cui potevano decollare, come avevo anticipato a @R x.com