Zelensky a Mar-a-Lago i missili russi sull’Ucraina | la linea di Kiev per la pace
Dopo una notte di pesanti bombardamenti con missili e droni da parte dei russi sulle principali città ucraine, compresa la capitale Kiev, e le infrastrutture energetiche del Paese, Volodymyr Zelensky si prepara a una due giorni decisiva per capire la fattibilità degli sforzi di pace per l’Ucraina: oggi, la chiamata con il presidente Usa Donald Trump e i leader europei per delineare un quadro comune sulla proposta di pace da consegnare alla Russia. Domani, il viaggio a Mar-a-Lago, la Camelot di The Donald, per provare a finalizzare i frutti di mesi di colloqui andati in scena tra Ginevra, Miami e Abu Dhabi tra esponenti americani, ucraini e, sullo sfondo russo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Trump tiene sulle spine Zelensky: Non ha niente finché non lo approvo io. Missili su Kiev alla vigilia dell'incontro; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Ucraina-Russia news oggi, bombe su Kiev alla vigilia del vertice Trump-Zelensky; Notte di missili ipersonici su Kiev, Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue: Mai così vicini.
Zelensky sente leader Ue-Trump in call oggi, domani va a Mar-a-Lago - (askanews) – I leader europei e il presidente degli Stati uniti Donald Trump parteciperanno sabato a una call con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel quadro di un’intensificazi ... askanews.it
Attacchi nella notte contro Kiev, Mosca lancia missili ipersonici. Oggi Trump e Zelensky in call con i leader europei - Cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi sferrati nella notte dai russi in molti distretti di Kiev. ilfattoquotidiano.it
Maxi attacco russo su Kiev: lanciati missili ipersonici alla vigilia dell’incontro Trump-Zelensky - Le bombe russe colpiscono la capitale nella notte, causando morti e feriti. msn.com
Massiccio attacco missilistico nella notte su Kiev alla vigilia del vertice Trump-Zelensky domani a Mar-a-Lago, in Florida. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parteciperà oggi a una chiamata con Zelensky, Trump e altri leader dell' - facebook.com facebook
La chiamata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva alla vigilia del previsto incontro a Mar-a-Lago. Zelensky, infatti, ha annunciato che domani si vedrà con Trump nella tenuta del tyc x.com
