Zelensky a Mar-a-Lago i missili russi sull’Ucraina | la linea di Kiev per la pace

Dopo una notte di pesanti bombardamenti con missili e droni da parte dei russi sulle principali città ucraine, compresa la capitale Kiev, e le infrastrutture energetiche del Paese, Volodymyr Zelensky si prepara a una due giorni decisiva per capire la fattibilità degli sforzi di pace per l’Ucraina: oggi, la chiamata con il presidente Usa Donald Trump e i leader europei per delineare un quadro comune sulla proposta di pace da consegnare alla Russia. Domani, il viaggio a Mar-a-Lago, la Camelot di The Donald, per provare a finalizzare i frutti di mesi di colloqui andati in scena tra Ginevra, Miami e Abu Dhabi tra esponenti americani, ucraini e, sullo sfondo russo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

