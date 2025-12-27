Zelensky a confronto con Carney e il gruppo Berlino Von der Leyen | Necessario preservare la sovranità e l' integrità dell' Ucraina
«Gli occupanti russi hanno lanciato in serata un attacco con droni su Odessa. Le esplosioni stanno riecheggiando in tutta la città a causa dell’attacco nemico». Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando il capo dell’amministrazione militare della città, Sergei Lysak, invitando i residenti a "restare nei rifugi». Poco prima l’aeronautica militare ucraina aveva segnalato l'avvistamento di droni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Telefonata leader Ue-Zelensky: «Unità su Kiev, garanzie sicurezza». Meloni: coordinamento Europa-Ucraina-Usa per stop guerra; Zelensky a confronto con Mark Carney e il gruppo Berlino. Tusk: Europei uniti su Kiev, gara.
Zelensky a confronto con Carney e il "gruppo Berlino". Von der Leyen: "Necessario preservare la sovranità e l'integrità dell'Ucraina" - Dopo l'incontro con Carney, i leader europei, riuniti in videochiamata con Volodymyr Zekensky «hanno concordato sul fatto che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina siano cruciali» e devono essere «sp ... msn.com
Ucraina, Zelensky in Canada, colloquio con il premier Carney. Nuova indagine anticorruzione: deputati nel mirino - Lago per accelerare sulla pace in Ucraina, mentre le bombe russe colpiscono Kiev nella notte: ci sono feriti e danni. ilsole24ore.com
Piano di pace, Zelensky ottiene il via libera dei leader europei prima dell'incontro con Trump - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è coordinato con gli alleati europei alla vigilia dell'atteso incontro con il presidente Usa ... msn.com
UCRAINA | A Mar-a-Lago nuovo capitolo del confronto tra Trump e Zelensky, previsto domani. Ecco la cronologia dei precedenti incontri tra i due leader. La scheda #ANSA - facebook.com facebook
Sarebbe saltato l’incontro di Witkoff e Kushner con #Zelensky. Ieri a Mosca stallo dopo 5 ore di confronto tra Putin e gli inviati USA. “L’ #Ucraina è un casino” ha confermato Trump. x gli europei è necessario un bagno di realismo x non restare spiazzati un’altra x.com
