Zelensky a confronto con Carney e il gruppo Berlino Von der Leyen | Necessario preservare la sovranità e l' integrità dell' Ucraina

«Gli occupanti russi hanno lanciato in serata un attacco con droni su Odessa. Le esplosioni stanno riecheggiando in tutta la città a causa dell’attacco nemico». Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando il capo dell’amministrazione militare della città, Sergei Lysak, invitando i residenti a "restare nei rifugi». Poco prima l’aeronautica militare ucraina aveva segnalato l'avvistamento di droni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Telefonata leader Ue-Zelensky: «Unità su Kiev, garanzie sicurezza». Meloni: coordinamento Europa-Ucraina-Usa per stop guerra; Zelensky a confronto con Mark Carney e il gruppo Berlino. Tusk: Europei uniti su Kiev, gara.

