Zazzaroni netto | L’Ordine dei giornalisti deve intervenire su alcune situazioni

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha preso posizione sul tema degli ex calciatori diventati giornalisti nel regolamentare queste dinamiche. Nel suo intervento, Zazzaroni ha ricordato come in passato l’accesso alla professione fosse sottoposto a criteri molto più rigidi, mentre oggi il confine tra informazione e protagonismo diretto appare sempre più labile, soprattutto nel racconto televisivo e radiofonico del calcio. ORDINE DEI GIORNALISTI – «Anni fa l’Ordine era intransigente su questo punto. Oggi invece assistiamo a situazioni che allora sarebbero state impensabili». 🔗 Leggi su Internews24.com

zazzaroni netto l8217ordine dei giornalisti deve intervenire su alcune situazioni

© Internews24.com - Zazzaroni netto: «L’Ordine dei giornalisti deve intervenire su alcune situazioni»

Leggi anche: Bonan netto sulla frattura Conte-Napoli: «Si è preso un rischio, De Laurentiis deve intervenire adesso»

Leggi anche: Fake su Falcone e Borsellino, FdI: è propaganda stile Russia, chiedano scusa. E l’Ordine dei giornalisti che fa?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

zazzaroni netto l8217ordine giornalistiZazzaroni ce l’ha con gli ex calciatori che fanno i giornalisti: “Ambrosini fa quello che…” - La riflessione del direttore del Corriere dello Sport a proposito degli ex calciatori che fanno i giornalisti. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.