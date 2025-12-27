Inter News 24 Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha preso posizione sul tema degli ex calciatori diventati giornalisti nel regolamentare queste dinamiche. Nel suo intervento, Zazzaroni ha ricordato come in passato l’accesso alla professione fosse sottoposto a criteri molto più rigidi, mentre oggi il confine tra informazione e protagonismo diretto appare sempre più labile, soprattutto nel racconto televisivo e radiofonico del calcio. ORDINE DEI GIORNALISTI – «Anni fa l’Ordine era intransigente su questo punto. Oggi invece assistiamo a situazioni che allora sarebbero state impensabili». 🔗 Leggi su Internews24.com

Zazzaroni netto: «L'Ordine dei giornalisti deve intervenire su alcune situazioni»

