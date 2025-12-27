zampano si divora il raddoppio massolin poteva restare in campo

CHICHIZOLA 6 Non ha colpe specifiche sulle due reti subite, per il resto se la cava sia in uscita che con i piedi. TONOLI 5,5 Il suo impatto sulla partita è buono, vedi una grande diagonale nel primo tempo ad interrompere un’azione pericolosa del Monza, poi si fa scappare Azzi nell’azione del pari e da lì in avanti la sua gara scende di intensità. ADORNI 5,5 Va bene che sui corner il Modena marca a zona, ma Ravanelli sul gol decisivo salta su di lui. Peccato perchè per il resto gioca una gara nemmeno malvagia. NIELING 6 Presiede in modo sufficiente la fascia di competenza e gioca una gara diligente nella quale non spinge più di tanto in fase offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

