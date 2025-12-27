Gara valida per la terza giornata del Gruppo A di Coppa d’Africa 2025. Vincere è l’unica cosa che conta per il Marocco se vuole essere sicuro di qualificarsi come primo in classifica. Zambia vs Marocco si giocherà lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20 presso lo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat. ZAMBIA VS MAROCCO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Lo Zambia è reduce da due pareggi consecutivi e potrebbe bastarne un altro per conquistare il passaggio del turno come una delle migliori terze. Una vittoria, però, fugherebbe qualsiasi dubbio. Per questo il ct Sichone si affida al talento del Lecce, Lameck Banda, e al fiuto del gol dell’attaccante del Leicester, Patson Daka. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Zambia vs Marocco, terza giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

