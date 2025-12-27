Zambia vs Marocco terza giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la terza giornata del Gruppo A di Coppa d’Africa 2025. Vincere è l’unica cosa che conta per il Marocco se vuole essere sicuro di qualificarsi come primo in classifica. Zambia vs Marocco si giocherà lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20 presso lo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat. ZAMBIA VS MAROCCO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Lo Zambia è reduce da due pareggi consecutivi e potrebbe bastarne un altro per conquistare il passaggio del turno come una delle migliori terze. Una vittoria, però, fugherebbe qualsiasi dubbio. Per questo il ct Sichone si affida al talento del Lecce, Lameck Banda, e al fiuto del gol dell’attaccante del Leicester, Patson Daka. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Mali-Zambia, prima giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Zambia-Comore, seconda giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Dove vedere Zambia-Marocco in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa d'Africa, il CT Cusin prende il primo punto: 0-0 contro lo Zambia. Occhi sul Marocco; È iniziata la Coppa d’Africa su : il Marocco di El Aynaoui parte bene; Zambia - Comore Pronostico e confronto quote 26.12.2025.
Dove vedere Zambia-Marocco in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Zambia e Marocco si sfidano nella terza e ultima giornata del gruppo A della Coppa d'Africa: tutte le info sul match, dalle formazioni a canale tv e diretta streaming. goal.com
Pronostico Zambia-Comore: sale la fiducia - Comoros è una gara della seconda giornata di Coppa d'Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla ... ilveggente.it
Pronostico Mali-Zambia: vittoria e qualificazione in discesa - Zambia è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d'Africa e si gioca lunedì alle 15:00: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it
Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match AngolaZimbabwe Ore 13:30 - 60 DTT EgittoSudafrica Ore 16:00 - 60 DTT ZambiaComore Ore 18:30 - 60 DTT MaroccoMali x.com
#CoppadAfrica, Sono quattro le partite in Coppa d'Africa in programma oggi: #Angola- Zimbabwe alle 13 e 30, #Egitto- Sudafrica alle 16, #Zambia-Isole Comore alle 18 e 30 e #Marocco- Mali alle 21. Tutte le partite della Coppa d'Africa sono visibili su Sportital - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.