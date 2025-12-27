Zalone domina il botteghino | altri 8 milioni a Santo Stefano e ‘Buen Camino’ supera i 13,5 milioni

(Adnkronos) – Il 'Buen Camino' di Checco Zalone sbanca il botteghino anche a Santo Stefano, facendo registrare numeri da capogiro, anche rispetto al record storico dell'esordio nel giorno di Natale. Il 26 dicembre il film ha incassato altri 7.918.273 euro, secondo quanto comunica sui social Cinetel. Il dato di Santo Stefano, sommato ai 5.614.751 euro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

