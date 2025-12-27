Yildiz 14 gol complessivi in Serie A | quanti ne aveva messi a segno Del Piero alla sua età Il confronto

generazionale tra i due dieci. Il talento cristallino di Kenan Yildiz continua a riscrivere la storia della Juventus, proiettandolo in un confronto diretto con le leggende più iconiche del club. All'età di 20 anni e 238 giorni, il numero 10 bianconero ha raggiunto quota 14 reti complessive in Serie A, consolidando il suo status di colonna portante del nuovo ciclo tecnico. Verso l'olimpo dei marcatori Under 21. Grazie a questi numeri, Yildiz occupa attualmente la settima posizione nella classifica all-time dei migliori marcatori della Juventus nel massimo campionato prima del compimento dei 21 anni.

Yildiz la sblocca con un pallonetto: gol in Turchia-Georgia - È Kenan Yildiz a sbloccare il match tra Turchia e Georgia, valido per la quarta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali. sport.sky.it

Yildiz, Bremer e i gol: essenza di Juve. Tudor ha ricostruito la base (di lancio?) - La giocata di Yildiz è sciroppo d’acero per Jonathan David, che fa una cosa da grande centravanti in una partita da grande centravanti, perché fino a quel momento era stato inghiottito dalla densità ... tuttosport.com

Kenan #Yildiz ha raggiunto i venti goal complessivi con la maglia della #Juventus a 20 anni e 209 giorni, 134 in meno della leggenda bianconera e suo idolo, Alessandro #DelPiero. via @ilbianconerocom x.com

