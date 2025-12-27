yemen tra bombe saudite e secessionismo si riaccende una crisi regionale

In Yemen la guerra civile è congelata da quasi tre anni, il fronte anti-Houthi sta però andando in frantumi e all’ombra della contesa tra il governo internazionalmente riconosciuto di Aden e il Consiglio di Transizione Meridionale (Stc) si intravede l’embrione di uno scontro a distanza tra gli interessi dell’Arabia Saudita e quelli degli Emirati Arabi Uniti. Si riaccende la guerra in Yemen. Lo scenario è in evoluzione. A inizio dicembre l’Stc, una fazione nata nel 2017 nel cuore della guerra civile yemenita e sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti, è andato all’attacco del governatorato di Hadhramaut, controllato congiuntamente assieme al governo di Aden. 🔗 Leggi su It.insideover.com

