Yannick Bright l’italiano che ha vinto la Mls con Messi | Giocavo in Serie D andar via dall’Italia la miglior decisione della vita

Da Zibido San Giacomo alla conquista della Mls con l’ Inter Miami: Yannick Bright, di cui vi parlammo 2 settimane fa, racconta a Giuseppe Giuliano della Gazzetta dello Sport la sua incredibile ascesa dal calcio di Serie D al fianco di Lionel Messi. Le parole di Bright. Nella stagione 2019-2020 faticava a giocare in Serie D, com’è finito in America? « Tutto è iniziato con un messaggio ricevuto su Instagram nel 2020 quando giocavo all’Arconatese. In quel momento sentivo di dover cambiare vita e insieme ai miei genitori abbiamo deciso di fare questo salto nel vuoto. Ora posso dire che è stata la decisione migliore della mia vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Yannick Bright, l’italiano che ha vinto la Mls con Messi: «Giocavo in Serie D, andar via dall’Italia la miglior decisione della vita» Leggi anche: Yannick Bright l’italiano che ha vinto l’Mls con Messi: giocava in D con l’Arconatese, poi ha vinto una borsa di studio Leggi anche: Se il pallone diventa magia. La favola di Yannick Bright. Dall’Arconatese (serie D) al titolo Mls con Messi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bright, italiano d'America: "Giocavo in D, ora vinco con Messi. Quando l'ho visto sono quasi svenuto" - Ha da poco vinto il titolo con l’Inter Miami dei campioni: "Leo è tranquillo, ma in campo diventa un animale" ... msn.com

Yannick Bright, l'italiano che vince con Messi: dalla serie D a campione degli Stati Uniti - Yannick Bright, centrocampista del 2001, passa dalla serie D al titolo negli Stati Uniti: è stato il primo italiano nella storia della Mls Superdraft. corriere.it

Dalle porte in faccia di Inter e Milan al sogno di giocare con Messi: chi è Yannick Bright - Milanese, classe 2001, è il primo italiano scelto al draft della Major League Soccer: l’ha chiamato l’Inter Miami della Pulce e di David Beckham Milano, 27 dicembre 2023 – Sarà un Natale a Miami, come ... ilgiorno.it

Vincere il titolo MLS è stato qualcosa di incredibile. Penso che sia la ricompensa di tutto: dal paesino, gli infortuni, i ‘no' ai provini fatti in Italia e quel messaggio che mi ha svoltato la vita. Alla fine tutto ha avuto un senso". Yannick Bright, 24 anni, si è preso la sc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.