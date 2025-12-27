Xu Youming l’occhio sul mondo di Xi Jinping
Nelle gerarchie militari cinesi il potere più solido non è sempre quello più visibile. Xu Youming appartiene a questa categoria: un funzionario che non parla, non appare, non rilascia dichiarazioni, ma che occupa uno dei nodi più sensibili dell’apparato di sicurezza della Repubblica Popolare. A capo dell’ufficio intelligence del Dipartimento di Stato Maggiore Congiunto della Commissione Militare Centrale, Xu rappresenta l’occhio discreto attraverso cui il vertice politico-militare osserva il mondo esterno. In un sistema che premia la lealtà prima ancora dell’efficienza, la sua permanenza in carica dal 2016 dice molto. 🔗 Leggi su It.insideover.com
