Xavi Simons parla l’agente sull’Inter | Voleva la Premier ma lusingato…
Xavi Simons. Ali Barat, agente di Xavi Simons, è tornato a parlare del futuro del talento olandese in un’intervista esclusiva rilasciata al canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole hanno fatto chiarezza sulle voci di mercato che in estate avevano accostato il nome del centrocampista offensivo anche all’ Inter, alimentando aspettative e curiosità tra i tifosi nerazzurri. Barat ha spiegato cosa c’è stato realmente dietro i contatti di luglio, sottolineando come la volontà del giocatore fosse orientata soprattutto verso il calcio inglese: “ Xavi ancora una volta voleva la Premier League “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Xavi Simons Inter, l’agente svela il retroscena sul mancato arrivo in Serie A
Leggi anche: Xavi Simons Inter, l’agente rompe il silenzio: svelato il retroscena sul mancato approdo in Serie A. I dettagli
Xavi Simons Inter l’agente rompe il silenzio | svelato il retroscena sul mancato approdo in Serie A I dettagli; Xavi Simons Inter l’agente svela il retroscena sul mancato arrivo in Serie A.
Agente Xavi Simmons: - Ali Barat ha parlato in esclusiva al canale YouTube di Fabrizio Romano: ecco le dichiarazioni del noto agente in chiave mercato. msn.com
Calciomercato Inter, Xavi Simons possibile colpo nerazzurro! Le ultime novità nerazzurre - Il Calciomercato Inter registra il primo imprevisto legato alla possibile trattativa per Xavi Simons, talento emergente olandese attualmente in forza al Lipsia. calcionews24.com
Xavi Simons: Primi Anni - Xavi Simons, giovane talento del calcio europeo, ha iniziato la sua carriera nel 2010 quando è stato prelevato dal Barcellona e aggregato alla celebre cantera del club catalano. gazzetta.it
Xavi Simons-Inter, cosa c'era di vero Il retroscena dell'agente: "Voleva la Premier, ma era lunsingato dagli interessamenti della A" x.com
Xavi Simons Inter Le parole dell’agente - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.