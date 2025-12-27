Inter News 24 Xavi Simons Inter, tutti gli aggiornamenti dall’agente sulla trattativa per il grande prospetto olandese: le ultime sul giovane. Xavi Simons Inter torna a essere un tema d’attualità, almeno nelle parole di chi ne cura gli interessi. La scorsa estate il nome del fantasista olandese era stato accostato con sorpresa ai nerazzurri, prima del suo trasferimento in Premier League. Oggi, però, uno spiraglio verso l’Italia viene lasciato apertamente. L’agente Ali Barat, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulle scelte che hanno portato Xavi Simons lontano dalla Serie A, senza però chiudere la porta a un futuro ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Xavi Simons Inter, l’agente apre all’Italia: «Spero di riuscire a portarlo in Serie A in futuro»

Leggi anche: Xavi Simons Inter, l’agente svela il retroscena sul mancato arrivo in Serie A

Leggi anche: Xavi Simons Inter, l’agente rompe il silenzio: svelato il retroscena sul mancato approdo in Serie A. I dettagli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Xavi Simons Inter l’agente rompe il silenzio | svelato il retroscena sul mancato approdo in Serie A I dettagli; Xavi Simons Inter l’agente svela il retroscena sul mancato arrivo in Serie A.

Inter-Xavi Simons, l’agente esce allo scoperto: messaggio diretto ai nerazzurri - L'Inter ci ha provato per Xavi Simons: l'agente del calciatore del Tottenham ha svelato tutto a Fabrizio Romano. spaziointer.it