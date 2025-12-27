WWE | Tiffany Stratton avvistata in Florida con il suo nuovo compagno

Per mesi è circolata la voce di come il rapporto sentimentale tra Tiffany Stratton e Ludwig Kaiser sia terminato. Stando ad alcune immagini trapelate dal web, abbiamo ora anche un nome e un volto in merito al nuovo compagno della ex WWE Women’s Champion. Shady Elnahas, atleta di 27 anni del WWE recruit è il nome in questione. Atleta per metà egiziano e metà canadese con basi di judo nel suo repertorio, è stato da poco ingaggiato dalla WWE all’interno del suo circuito di nuovi talenti. Tiffany e Shady sono stati avvistati assieme nel Disney World in Florida e la loro presenza ha attirato diversi fan presenti sul posto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

