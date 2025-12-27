WWE | Joe Hendry assieme a Otis Tozawa e R-Truth ridicolizza The Miz in un match a tema natalizio

In una puntata denominata “Happy Holidays” non poteva certo mancare un match a tema nataliziofestività e ad affrontarsi sul ring in un “Miracle on 34th Street” match sono stati The Miz e Joe Hendry, già entrati in contatto nelle scorse settimane, in particolare a Saturday Night’s Main Event quando l’ex TNA assieme a R-Truth ha messo a tacere l’A-Lister per la gioia del pubblico. Questione di palle. di Natale. Tutto è iniziato con un’esibizione canora di Joe Hendry, acommpagnato sul ring da “Santa Claus Otis”, Tozawa “The Elf” e un coniglio Pasquale. Hendry ha cantato una canzone ispirata a The Miz sulle note di “Jingle Bells” con diversi riferimenti e doppi sensi che hanno spinto l’A-Lister ad uscire sullo stage e interrompere la canzone per prepararsi subito ad un match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

