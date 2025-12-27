Jade Cargill e Michin si affronteranno finalmente in un match ufficiale nel primo episodio di SmackDown del 2025. L’incontro, che non metterà in palio il WWE Women’s Championship, è stato annunciato durante la puntata del 26 dicembre. La faida tra le due è esplosa nelle ultime settimane. Le due lottatrici avrebbero dovuto già affrontarsi nelle scorse settimane, ma il match non è mai iniziato: prima che la campana suonasse, la situazione è degenerata in una rissa che ha impedito lo svolgimento regolare dell’incontro. Il prossimo SmackDown offrirà quindi la prima occasione per vederle faccia a faccia in un contesto ufficiale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill si vendicherà su Michin la settimana prossima ma niente titolo in palio

Leggi anche: WWE: Jade Cargill attacca Tiffany Stratton e reclama il titolo

Leggi anche: WWE: Una festa trasformata in incubo, la furia di Jade Cargill su Chelsea Green

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

WWE SummerSlam 2025 (August 02 2025) Results: Tiffany Stratton defeats Jade Cargill to retain Women's Championship title - At SummerSlam 2025, Tiffany Stratton retained her WWE Women's Championship against Jade Cargill in a thrilling match. timesofindia.indiatimes.com

Jade Cargill to suffer a major betrayal after winning the WWE Women's Title at SummerSlam? Exploring the chances - Jade Cargill is set to lock horns with Tiffany Stratton for the WWE Women's Championship at SummerSlam 2025. sportskeeda.com

WWE: Jade Cargill pensa già a WrestleMania 42 - Jade Cargill rivela di avere già pronta l’idea per la sua entrance a WrestleMania 42, in attesa dell’ok creativo WWE ... spaziowrestling.it