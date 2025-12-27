C’è ancora spazio nella top 10 dei match del 2025? Perchè quanto mostrato questa notte sul ring da Carmelo Hayes e Ilja Dragunov può tranquillamente entrare nel novero dei match più belli visti quest’anno in quel di SmackDown, ma anche nel panorama del wrestling mondiale. Una battaglia arrivata dopo che i due avevano già fatto pregustare quanto di buono sanno fare sul ring, prima che un’interferenza di Tommaso Ciampa rovinasse tutto qualche settimana fa. Poi i due hanno combattuto assieme in tag e hanno cominciato a rispettarsi a vicenda come atleti, fino ad arrivare alla rivincita concessa questa notte da Dragunov, a cui proprio non era andata giù la vittoria “con asterisco” di qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Carmelo Hayes chiude il 2025 in bellezza, è il nuovo campione degli Stati Uniti

