WRC – Monte-Carlo verso il nessun taglio agli iscritti

ACM ammette tutti i 66 equipaggi. Undici Rally1 al via e grande attesa per l’esordio della Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. Alla fine, il tanto temuto taglio degli iscritti al Rallye Monte-Carlo non ci sarà. Secondo i rumors provenienti da oltreconfine, gli equipaggi iscritti sarebbero infatti 66, appena sei in più rispetto al limite massimo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

