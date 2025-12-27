World Tennis Continental Cup 2025 Cobolli e Bencic vittoriosi nel doppio misto | Europa sotto 4-6 dopo la seconda giornata
Flavio Cobolli e l’elvetica Belinda Bencic sconfiggono i cinesi Zhang Zhizhen e Wang Xinyu con il punteggio di 6-3 7-6 (3) nell’ultimo match della seconda giornata della World Tennis Continental Cup 2025: dopo sei incontri dei dieci previsti nella manifestazione, il Team Europe è in svantaggio per 4-6 nei confronti del Team World a Shenzhen, in Cina. Nonostante le difficoltà legate alla tecnologia, con l’occhio di falco che chiama in campo di metri palle sulla riga o addirittura fuori, nel primo set del doppio misto è sufficiente un break alla coppia europea per incamerare il parziale sul 6-3, ed il canovaccio sembra ripetersi nella seconda frazione, quando Cobolli e Bencic si portano sul 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
