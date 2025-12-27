Wimbledon 2026 | date dal 1° turno alla finale dove si vedrà in tv e streaming

27 dic 2025

Appuntamento fissato da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio per Wimbledon 2026, terzo Slam della prossima stagione e unico dei quattro Major a disputarsi sull’erba. I prati londinesi dell’All England Club ospiteranno uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero panorama sportivo internazionale, che raggiunge quest’anno la sua 139ma edizione. I campioni in carica sono la polacca Iga Swiatek e l’italiano Jannik Sinner, che hanno ottenuto proprio nel 2025 il loro primo sigillo a Wimbledon. Vedremo se almeno uno dei due o entrambi saranno in grado di riconfermarsi sul trono, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo sull’erba ed i pretendenti al titolo si preannunciano estremamente competitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

