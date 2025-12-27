Appuntamento fissato da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio per Wimbledon 2026, terzo Slam della prossima stagione e unico dei quattro Major a disputarsi sull’erba. I prati londinesi dell’All England Club ospiteranno uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero panorama sportivo internazionale, che raggiunge quest’anno la sua 139ma edizione. I campioni in carica sono la polacca Iga Swiatek e l’italiano Jannik Sinner, che hanno ottenuto proprio nel 2025 il loro primo sigillo a Wimbledon. Vedremo se almeno uno dei due o entrambi saranno in grado di riconfermarsi sul trono, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo sull’erba ed i pretendenti al titolo si preannunciano estremamente competitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wimbledon 2026: date dal 1° turno alla finale, dove si vedrà in tv e streaming

Leggi anche: Roland Garros 2026: date dal 1° turno alla finale, dove si vedrà in tv e streaming

Leggi anche: Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario finale ATP Finals 2025, canale, streaming

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'Atp ha reso noto il calendario completo della stagione 2026. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, Us Open, Roma, Atp Finals Torino, Davis Cup finals Bologna: ecco tutte le date - facebook.com facebook