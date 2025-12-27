Wicked | Jonathan Bailey ed Ethan Slater si tolgono la camicia in una scena tagliata inedita
Gli interpreti di Fiyero e Boq attirano l'attenzione di Glinda, Elphaba e Nessa in un momento inedito dei film diretti da Jon M. Chu. Una scena tagliata che era stata girata per Wicked è stata condivisa online, permettendo ai fan di vedere Fiyero e Boq mentre mostrano i loro muscoli. Jonathan Bailey ed Ethan Slater, infatti, nella sequenza che era stata ideata per sottolineare l'amicizia che legava i protagonisti, si tolgono la camicia, rivelando il proprio fisico scolpito. Un montaggio dedicato all'amicizia La scena, condivisa in anteprima esclusiva da Entertainment Tonight, ha come protagonisti i personaggi di Glinda, Elphaba, Fiyero, Boq e Nessa Rose, interpretati da Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, e Marissa Bode. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
