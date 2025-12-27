La proposta, pubblicata in rete, ha scatenato le richieste: viene offerta la possibilità di lavorare per sei mesi su un’isola semi deserta e guadagnare una cifra importante. Ecco cosa bisogna fare Lavorare su un isola deserta per sei mesi, portare a casa un bel gruzzoletto e vivere un’esperienza unica: lontana dalla quotidianità e dalle abitudini. Ora si può: arriva un’offerta incredibile, che ha già stuzzicato l’attenzione di centinaia di migliaia di persone. Per poter sfruttare questa possibilità, serve solo un requisito: che rende ancora più stuzzicante la proposta. Vuoi lavorare su un’isola e guadagnare 30. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Vuoi lavorare su un’isola e guadagnare 30.000 euro? Serve solo un requisito

Leggi anche: Rivalutazione pensioni 2026: +3,12 euro netti minime, +9 euro su 632-800 euro, +11 euro su 1.000 euro, +17 euro su 1.500 euro

Leggi anche: Stipendi DSGA vs dirigenti scolastici: 51.242 euro contro 100.490 euro annui. ANQUAP: “Non sono i DS a guadagnare troppo, ma i DSGA a guadagnare troppo poco”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Corso HACCP in PRESENZA – Brandoservices Messina Vuoi lavorare nel food o sei già nel settore A gennaio parte il corso HACCP in aula presso Brandoservices Chi deve farlo Tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) che manipolano, - facebook.com facebook

#Esri Italia #RecruitingDay Vuoi lavorare nel mondo #GIS e delle tecnologie geospaziali Esri Italia e Where Tech stanno assumendo in tutta Italia (junior, medium, senior). 14 gennaio 2026 | 18:00–19:00 CET Evento online Registrati ora: bit.ly/44H1 x.com