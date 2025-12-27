Volley la Igor vince 3-2 contro Bergamo in rimonta

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Igor di Lorenzo Bernardi torna subito al successo al termine di oltre due ore di battaglia con Bergamo: le azzurre si aggiudicano il match in rimonta al tie-break, trascinate da Britt Herbots.Igor costretta a fare a meno di Mims (affaticamento al polpaccio: i tempi di recupero saranno valutati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

