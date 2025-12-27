Ci sarebbe anche Gianluca Costantino tra gli ex concorrenti del “ Grande Fratello Vip ” che avrebbero scambiato dei messaggi con Alfonso Signorini. È stato lui stesso a raccontare sui social la propria versione dei fatti dopo aver letto illazioni sul proprio conto. Costantino sostiene di essere entrato nel reality show di Canale 5 attraverso regolare provino, respingendo quindi l’ipotesi secondo cui si sarebbe garantito l’accesso al programma intrattenendo rapporti epistolari con il conduttore. La ricostruzione, però, secondo Fanpage sarebbe “vera solo parzialmente”: nel caso del personal trainer i messaggi con Signorini sarebbero iniziati dopo la sua eliminazione dalla trasmissione “e non si sono tradotti in alcuno scambio di favori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voleva vedermi a petto nudo e con i muscoli in evidenza nella sua suite”: spuntano i messaggi tra Gianluca Costantino e Alfonso Signorini

