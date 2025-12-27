Voci su movimenti societari nel Milan Ordine | Secondo me accadrà solo che Cardinale …

Il giornalista Franco Ordine è stato intervistato da Stefano Bressi in Esclusiva per Pianeta Milan: il parere su Gerry Cardinale. Ecco l'estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Voci su movimenti societari nel Milan, Ordine: “Secondo me accadrà solo che Cardinale …”

Milan-Fiorentina, Furlani assente a 'San Siro': movimenti societari all'orizzonte? Ecco cosa filtra

Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: "Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale …"

Milan, Pellegatti: “2026 un anno di rivoluzioni, potrebbe esserci l’addio del fondo Elliott”; Il caffè Radetzky di Brera a Milano venduto al dentista dei vip? Il patron: valuto le offerte. L'ipotesi di un ruolo di Lacerenza; Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia....

Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia... - La scorsa settimana qualche voce era rimbalzata già dagli Stati Uniti, anche se, in Italia, era passata un po' sotto traccia: la piattaforma. tuttomercatoweb.com

voci movimenti societari milanUltime Milan: nel 2026 possibili cambiamenti societari tra assetti finanziari e nuovi equilibri - L’anno che si appresta a cominciare potrebbe portare a qualche stravolgimento al comando del Milan. notiziemilan.it

voci movimenti societari milanMoretto: "Milan, nel 2026 possibili novità societarie. Iniziano ad esserci movimenti importanti" - Stando a quanto riferisce il giornalista Matteo Moretto, intervenuto nel solito video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nel 2026 potrebbero arrivare novità importanti per quanto ... milannews.it

