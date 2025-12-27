Vlahovic per il rinnovo con la Juventus margini ridottissimi | due opzioni per lui Il Milan …
Il contratto di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026: dovrebbe andare via a parametro zero dopo quattro anni e mezzo in bianconero. Per firmare con chi? Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Vlahovic, Milan e premier, MCKennie può restare, si segue Celik - Come riporta Gazzetta, Gennaio è un mese decisivo per Dusan Vlahovic, non solo perché coincide con il suo compleanno, ma perché segna un possibile punto di svolta nella ... tuttojuve.com
Discorsi di rinnovo per McKennie e Vlahovic rimandati ai prossimi mesi - Marco Demichelis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dei rinnovi di contratto di Dusan Vlahovic e Weston McKennie: "Da parte di McKennie c'è la volontà di andare avanti, ... tuttojuve.com
Rinnovo Vlahovic, chiarimenti su quello che è il nuovo corso del centravanti della Juve. La situazione attuale - Il punto Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi in casa Juventus, con il contratto del centravanti ... calcionews24.com
Speranze di rinnovo basse per #Vlahovic Due strade per la prossima destinazione x.com
Vlahovic ha sfruttato l'infortunio prolungato per trascorrere le vacanze a casa La notizia non è piaciuta a molti, il nodo rinnovo si fa sempre più stringente Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com facebook
