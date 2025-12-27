Vlahovic Juventus speranze basse di rinnovo a meno che…Solo così potrebbe rimanere a Torino! E per la prossima destinazione si aprono due strade

Vlahovic Juventus, speranze che si abbassano per il rinnovo a meno che.Così potrebbe rimanere in bianconero! Due strade per il futuro. Mentre la Juventus si prepara a scendere in campo contro il Pisa per chiudere il 2025, una nuvola carica di incognite si addensa sul futuro del suo uomo simbolo. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il destino di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino. Con l’arrivo del 1° gennaio 2026, il centravanti serbo entrerà ufficialmente negli ultimi sei mesi del suo contratto. Tradotto in termini di mercato: sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club per la prossima stagione a parametro zero, senza che la Juventus possa incassare un solo euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

