ViviSpettacolo Smeriglio | Supportiamo il settore e promuoviamo un’iniziativa per romane e romani

ROMA – Da ViviCinema&Teatro a ViviSpettacolo: cambia il nome, ma resta la formula di successo che consente a romane e romani di accedere a cinema e teatri cittadini a prezzi agevolati. I carnet saranno in vendita a partire dalle ore 15 del 29 dicembre, fino a esaurimento, sul sito ufficiale dell’iniziativa e presso le biglietterie di alcune strutture aderenti. L’utilizzo sarà possibile dal 7 gennaio al 31 maggio 2026. L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’ Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il contributo della Camera di Commercio di Roma, e in collaborazione con Anec Lazio, ATIP Associazione Teatri Italiani Privati e UTR – Unione Teatri di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

