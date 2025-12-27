Vittoria netta del Como ma Lecce inviperito dopo l’azione del primo gol
LECCE – Finisce con un secco 3 a 0 per il Como l’ultima gara del 2025, ma il Lecce per oltre 60 minuti ha giocato una discreta partita, soprattutto sul piano dell’intensità.Il vantaggio dei lariani, scaturito al 20’ da un tiro di Nico Paz deviato in maniera determinante alla spalle di Falcone da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Lautaro Martinez, il capitano firma l’azione perfetta del primo gol contro il Como
Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-0, gol di Vlasic! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Fine primo tempo
Primavera 1, Lecce-Napoli 0-3: vittoria netta degli ospiti; Lecce-Como: orario, probabili formazioni, quando e dove vederla in tv e streaming.
Vittoria netta del Como, ma Lecce inviperito dopo l’azione del primo gol - I lariani si impongono per 3 a 0, ma la decisione di arbitro e sala Var di lasciar correre su una sbracciata di Nico Paz nei confronti di Ramadani desta molte perplessità. lecceprima.it
SI PARTE! È iniziata LECCE-COMO!15:02 - Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Serie A: il Como passeggia a Lecce, colpaccio Cagliari a Torino - 0 ai salentini, mentre i rossoblù ribaltano i granata grazie ad una perla di Kilicsoy ... sportal.it
17 gennaio 2010: Roma Genoa: netta vittoria dei giallorossi di mister Ranieri grazie a Luca Toni e Simone Perrotta. #precedenti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.