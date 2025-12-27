vitale e alagna sempre presenti in campionato

I bianconeri Vitale e Alagna tra gli highlander della serie C. Arrivati al giro di boa e giunti a poche ore dalla fine di questo 2025, ora a farne da padrone sono i numeri e le statistiche prodotti dall’Ascoli e dagli club della categoria in questa intensa prima metà di stagione. Tra i giocatori sempre presenti nel girone b, quello che appunto vede impegnati gli uomini di Tomei, ci sono l’estremo difensore dell’Ascoli e il suo terzino destro. Il portiere 23enne bolognese è stato uno dei punti di forza della squadra. Nelle prime 19 partite andate in archivio, Vitale ha collezionato la bellezza di 12 clean sheet, merito anche di una retroguardia che ancora oggi continua a confermarsi la migliore di tutto il panorama professionistico nazionale con i suoi soli 7 gol incassati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

