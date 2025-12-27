Vita e opera di Enzo Moscato secondo Andò
Una costruzione spettacolare, ricca di fascino e capace di momenti di poesia con quel nitore e intensità propri del lavoro teatrale di Roberto Andò, questo omaggio che dedica a Enzo Moscato (nella foto) col titolo Non posso narrare la mia vita e protagonista un Lino Musella in una prova d’attore davvero eccezionale, di bella, intima verità e attorno un bel gruppo di interpreti al Teatro Mercadante di Napoli, dove resta sino al 7 gennaio, prima di una tournée che parte dal Piccolo di Milano. Il testo deriva dal lampeggiante racconto autobiografico Gli anni piccoli di Moscato, scomparso a gennaio 2024, in cui rievoca momenti della sua gioventù cercando di scoprirvi i segni della sua vocazione teatrale: "Un libro che traduce – scrive nella prefazione Enrico Fiore – tutta la grazia e tutta la maledizione del teatro, costretto per sua natura a fingere la vita nel momento stesso in cui la vive". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
