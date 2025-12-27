Il Partito democratico porta in Parlamento il caso del divieto di ingresso negli Stati Uniti imposto a cinque cittadini europei tra cui l’ex commissario Ue Thierry Breton. Intanto a Bruxelles prende corpo una riflessione sulle possibili contromosse europee contro una misura giudicata ostile e lesiva della sovranità normativa dell’Unione. In Senato i dem hanno depositato un’ interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere conto del silenzio del governo italiano sulla vicenda. Nell’atto, a prima firma dei senatori Antonio Nicita, Alessandro Alfieri e Filippo Sensi, si richiamano le accuse mosse dal Segretario di Stato statunitense al Digital Services Act europeo, definito legge “spinta da Breton” ma in realtà approvata dal trilogo europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Visto Usa negato a Breton, interrogazione del Pd al governo: “Protesti formalmente”. L’Ue valuta come rispondere a Trump

Leggi anche: Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton

Leggi anche: Thierry Breton, visto negato per gli Usa: la mossa radicale di Donald Trump

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la nostra sovranità»; Visto Usa negato a ex commissario Breton per presunta censura dei social media; La vendetta Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque europei, tra cui l’ex commissario Breton; Visto Usa negato a Breton, l’Europa contro Trump: “Non ci lasciamo intimidire, difenderemo la nostra democraz….

Stop al visto per Breton, Meloni tace e la Lega si schiera con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare e chi no” - Gli USA negano il visto all'ex commissario UE per il Digital Services Act e la Lega plaude: "Decidono loro chi far entrare" ... ilfattoquotidiano.it