Visto Usa negato a Breton interrogazione del Pd al governo | Protesti formalmente L’Ue valuta come rispondere a Trump
Il Partito democratico porta in Parlamento il caso del divieto di ingresso negli Stati Uniti imposto a cinque cittadini europei tra cui l’ex commissario Ue Thierry Breton. Intanto a Bruxelles prende corpo una riflessione sulle possibili contromosse europee contro una misura giudicata ostile e lesiva della sovranità normativa dell’Unione. In Senato i dem hanno depositato un’ interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere conto del silenzio del governo italiano sulla vicenda. Nell’atto, a prima firma dei senatori Antonio Nicita, Alessandro Alfieri e Filippo Sensi, si richiamano le accuse mosse dal Segretario di Stato statunitense al Digital Services Act europeo, definito legge “spinta da Breton” ma in realtà approvata dal trilogo europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Gli Usa hanno negato il visto all’ex commissario Ue Thierry Breton
Leggi anche: Thierry Breton, visto negato per gli Usa: la mossa radicale di Donald Trump
Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la nostra sovranità»; Visto Usa negato a ex commissario Breton per presunta censura dei social media; La vendetta Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque europei, tra cui l’ex commissario Breton; Visto Usa negato a Breton, l’Europa contro Trump: “Non ci lasciamo intimidire, difenderemo la nostra democraz….
Stop al visto per Breton, Meloni tace e la Lega si schiera con gli Usa: “Decidono loro chi far entrare e chi no” - Gli USA negano il visto all'ex commissario UE per il Digital Services Act e la Lega plaude: "Decidono loro chi far entrare" ... ilfattoquotidiano.it
Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la nostra sovranità» - Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: «Difendiamo la libertà e le regole». msn.com
Usa nega visto a Thierry Breton, papà del Digital Act/ Perchè Trump ha “rifiutato” l’ex Commissario Ue - Gli Usa hanno deciso di negare il visto a Thierry Breton, ex Commissario dell'Unione Europea: scoppia la polemica in Francia ... ilsussidiario.net
“Sul visto negato a Breton dagli Stati Uniti, il silenzio del governo è assordante”. L'intervista a Nicola Zingaretti Di Gianluca De Rosa x.com
Usa contro Ue, negato visto a ex commissario Breton. Von der Leyen: 'Proteggeremo nostra democrazia' https://www.aduc.it/articolo/usa+contro+ue+negato+visto+ex+commissario+breton_40417.php - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.