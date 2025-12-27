Vis al giro di boa solo due volte meglio di così

PESARO È il terzo miglior girone d'andata nella storia della Vis (in 23 campionati nella C maggiore) quello di questa stagione. Al primo posto quella della scorsa annata, al secondo quello sotto la guida di Colucci nella stagione 2018-2019. In quell'annata una Vis neopromossa, dopo essersi resa protagonista di una partenza sorprendente calò nella seconda parte di campionato, chiudendo l'ultima stagione della presidenza Ferri in quindicesima posizione. Un leggero calo, quello nella seconda parte di campionato, che contaddistinse anche l'annata scorsa. Dopo una prima metà di stagione vissuta al vertice, i vissini persero qualche posizione nella seconda parte di campionato per poi tornare a splendere nei playoff.

