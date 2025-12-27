Virtus Imola c’è un Mazzoni in più | Cerco di fare sempre del mio meglio
Il debutto sfolgorante di Stankevicius ha fatto passare in secondo piano la performance di Marco Mazzoni, decisivo contro Nocera e in grande crescita dopo un avvio comprensibilmente complicato. I 14 punti sono il suo high stagionale (quarta volta in doppia cifra), ma soprattutto i 37 minuti sul parquet confermano la crescente affidabilità dell’ex Use Empoli (migliore rimbalzista del gruppo con 5,5), capace all’evenienza di giocare da ‘5’ quando Galetti schiera il quintetto piccolo. Trascorso il giorno di Natale a casa con la famiglia, ieri Marco è tornato a sudare al Ruggi coi compagni in vista della delicata sfida con Chiusi di domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
