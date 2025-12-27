Violenza sulle donne picchia la moglie con il ferro da stiro | un arresto nel Napoletano
Marito violento in manette nel Napoletano. Fratture costali multiple, composte e scomposte, con necessità di osservazione per successivo ricovero, p rognosi non definita ma non riservata, elenca il referto che riguarda una donna di Sant'Antonio Abate, dove i carabinieri della locale Stazione insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti ieri sera. La segnalazione era. 🔗 Leggi su Feedpress.me
