Violenta l'ex fidanzata a casa degli anziani per cui lei lavora | arrestato un ventenne

Un ragazzo di vent'anni è stato arrestato a Milano per aver picchiato e violentato l'ex compagna nella casa degli anziani dove lei lavora come badante.

