Viola l’incubo continua | Sorensen decide Corvi mura tutto Ennesimo ko per i gigliati

PARMA – L’anno solare si chiude con un boccone amaro per la Fiorentina. Al “Tardini” passa il Parma per 1-0. Decide una rete in avvio di ripresa di Sorensen, bravo a sfruttare un’occasione sporca in area. La squadra di Vanoli crea, spinge e ci prova fino all’ultimo secondo, ma sbatte contro i guantoni di Corvi e la propria imprecisione sotto porta. L’avvio è vibrante, con ritmi subito alti. Il Parma sembra averne di più nei primi minuti. Ondrejka è una spina nel fianco: punta Dodo, calcia, ma non trova la porta. La risposta viola passa proprio dalla fascia destra. Dodo scodella cross a ripetizione per la testa di Kean. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

