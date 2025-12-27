Vincenzo Zampino compie 100 anni e il questore gli recapita gli auguri | Lei è un esempio per tutti noi
Compie 100 anni e gli ex colleghi della polizia di Stato si presentano alla sua porta per fargli gli auguri, assieme a un regalo.Vincenzo Zampino, originario della provincia di Potenza, è stato sovrintendente principale della polizia di Stato. E dal 1953, fino al 1988 quando è andato in pensione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Vincenzo Zampino compie 100 anni e il questore gli recapita gli auguri: “Lei è un esempio per tutti noi” - Vincenzo Zampino, originario della provincia di Potenza, è stato sovrintendente principale della polizia di Stato. monzatoday.it
