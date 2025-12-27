Vincenzo Bocciarelli | Con i teatri di Siena ho ridato alla città il gusto di emozionarsi
«Siena è tornata a vivere il Teatro: un sogno diventato realtà». Vincenzo Bocciarelli, attore, regista e direttore artistico dei Teatri di Siena, ha un entusiasmo contagioso quando parla del percorso compiuto. Dopo anni di programmazione intensa, il mandato ha riportato nella città del Palio un fermento culturale che mancava da tempo. «I Teatri di Siena sono tornati a essere una casa pulsante per il pubblico e per gli artisti – racconta Bocciarelli –. Abbiamo costruito un dialogo vero tra la città, le istituzioni e il mondo dello spettacolo. È una responsabilità grande, ma anche un privilegio vedere come la gente abbia ritrovato fiducia nel teatro». 🔗 Leggi su Iltempo.it
