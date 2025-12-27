«Siena è tornata a vivere il Teatro: un sogno diventato realtà». Vincenzo Bocciarelli, attore, regista e direttore artistico dei Teatri di Siena, ha un entusiasmo contagioso quando parla del percorso compiuto. Dopo anni di programmazione intensa, il mandato ha riportato nella città del Palio un fermento culturale che mancava da tempo. «I Teatri di Siena sono tornati a essere una casa pulsante per il pubblico e per gli artisti – racconta Bocciarelli –. Abbiamo costruito un dialogo vero tra la città, le istituzioni e il mondo dello spettacolo. È una responsabilità grande, ma anche un privilegio vedere come la gente abbia ritrovato fiducia nel teatro». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vincenzo Bocciarelli: “Con i teatri di Siena ho ridato alla città il gusto di emozionarsi”

Leggi anche: Siena, tra arte e glamour: si apre la nuova stagione dei Teatri di Siena

Leggi anche: Teatri di Siena. Vanessa Gravina ’Pazza’ in scena

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bocciarelli, la voce che accende il tango: successo a Roma per “Astor. Un secolo di Tango”; Danza a teatro: Omaggio a Nureyev; Tra musica e luce, Piazza del Campo diventa un sogno: successo per la Golden Night; Siena, il Teatro dei Rinnovati si riempie di magia, storia ed emozione: La Notte Incantata è già sold out.

Vincenzo Bocciarelli: “Con i teatri di Siena ho ridato alla città il gusto di emozionarsi” - «Siena è tornata a vivere il Teatro: un sogno diventato realtà». iltempo.it