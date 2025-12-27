Vince la Lube alla Gas Sales Bluenergy non riesce la rimonta
Continua l’imbattibilità casalinga di Cucine Lube Civitanova che nel Boxing Day ha superato per 3-1 una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha lottato fino alla fine e pur facendo meglio in attacco (64% contro il 56% della Lube) alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.L’ago della bilancia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Gas Sales Bluenergy, suona il campanello d'allarme: terzo stop consecutivo, sconfitta in casa della Lube - I biancorossi gettano al vento una ghiotta opportunità, sprecano un vantaggio di cinque punti (e due palle set) nella seconda frazione e perdono 3- sportpiacenza.it
Civitanova vince il big match con Piacenza - Nell'anticipo pomeridiano della 2a di ritorno i cucineri fanno valere la legge dell'Eurosole imponendosi 3- corrieredellosport.it
A Santo Stefano la Gas Sales Bluenergy sul campo della Lube imbattibile in casa - Impegno durissimo per i biancorossi; le statistiche dicono che i marchigiani quest’anno sono ancora ... sportpiacenza.it
Radio Piemonte Sound. . La MA Acqua San Bernardo Cuneo Volley si è battuta, ma non riesce a trovare il riscatto contro la squadra Cucine Lube Civitanova, che vince 3-0. Ai nostri microfoni i commenti post-partita del Coach Matteo Battocchio e di Lorenzo C - facebook.com facebook
