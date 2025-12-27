vince la lube alla gas sales bluenergy non riesce la rimonta

Continua l’imbattibilità casalinga di Cucine Lube Civitanova che nel Boxing Day ha superato per 3-1 una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha lottato fino alla fine e pur facendo meglio in attacco (64% contro il 56% della Lube) alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.L’ago della bilancia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

