"Il 24 dicembre dovevo recarmi al lavoro ma, non disponendo di un'auto, non ho potuto: i mezzi pubblici mi hanno impedito di spostarmi e raggiungere il luogo del mio impiego. E' una vergogna". Ce lo scrive una salernitana che nel giorno della Vigilia di Natale non si è potuta recare al lavoro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Vigilie, Natale e Capodanno: i salernitani restano a piedi, lo sfogo e l'appello dei cittadini

Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno: a Benevento vietati botti, stop a bevande in vetro e in lattina

Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno, nuove regole a Salerno: limiti a orari e musica nei locali

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vigilie di Natale e Capodanno, nuove regole a Salerno: limiti a orari e musica nei locali; Vigilie di Natale e Capodanno, le ordinanze a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico; stop ai DJ Set nelle vigilie di Natale e Capodanno - Luminarie Salerno 2025/2026; Vigilie di Natale e Capodanno, nuove regole a Salerno: limiti a orari e musica nei locali.

Natale e Capodanno: Valle dell'Irno "isolata" nelle vigilie, le informazioni sui collegamenti nelle festività - Il Comune dal canto suo ha annunciato l'attivazione di 4 navette a supporto dei pullman di Busitalia: il servizio sarà attivo il 24 dicembre dalle ore 12 alle 24 e il 31 dicembre dalle ore 13 fino all ... salernotoday.it