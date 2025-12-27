Tornano a scioperare guardie giurate e addetti ai servizi alla sicurezza in Toscana. La mobilitazione è in programma il 29 dicembre 2025 per l'intera giornata per ottenere un unico contratto integrativo regionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vigilanza privata in Toscana: sciopero di 24 ore il 29 dicembre

